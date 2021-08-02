Более 830 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Татарстане

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В Татарстане от коронавируса провакцинированы 831 224 человека, сообщает региональный оперштаб.
Более 830 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом пишет «Реальное время».

При этом из общего числа прошедших процедуру вакцинации вторую дозу препарата получили 620 445 человек.

Также, как передаёт tverigrad.ru, в Тверской области зарегистрировано 254 новых случая COVID-19.

193 человека выздоровели, двое жителей региона за минувшие сутки скончались.

Всего с начала пандемии в Тверской области число инфицированных достигло 54 252, выздоровели 46 049, умерли 1337.

Ранее спецпосланники гендиректора Всемирной организации здравоохранения в пяти регионах мира заявили о необходимости всеобъемлющего подхода в вопросе борьбы с пандемией коронавируса.

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