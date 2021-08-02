Более 830 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Татарстане

В Татарстане от коронавируса провакцинированы 831 224 человека, сообщает региональный оперштаб.

Об этом пишет «Реальное время».

При этом из общего числа прошедших процедуру вакцинации вторую дозу препарата получили 620 445 человек.

Также, как передаёт tverigrad.ru, в Тверской области зарегистрировано 254 новых случая COVID-19.

193 человека выздоровели, двое жителей региона за минувшие сутки скончались.

Всего с начала пандемии в Тверской области число инфицированных достигло 54 252, выздоровели 46 049, умерли 1337.

Ранее спецпосланники гендиректора Всемирной организации здравоохранения в пяти регионах мира заявили о необходимости всеобъемлющего подхода в вопросе борьбы с пандемией коронавируса.