Более 830 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Татарстане
- РИА Новости
Об этом пишет «Реальное время».
При этом из общего числа прошедших процедуру вакцинации вторую дозу препарата получили 620 445 человек.
Также, как передаёт tverigrad.ru, в Тверской области зарегистрировано 254 новых случая COVID-19.
193 человека выздоровели, двое жителей региона за минувшие сутки скончались.
Всего с начала пандемии в Тверской области число инфицированных достигло 54 252, выздоровели 46 049, умерли 1337.
Ранее спецпосланники гендиректора Всемирной организации здравоохранения в пяти регионах мира заявили о необходимости всеобъемлющего подхода в вопросе борьбы с пандемией коронавируса.