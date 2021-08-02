Глава СВР назвал главные угрозы России

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Служба внешней разведки не работает против какого-то государства, задача ведомства лежит в сфере защиты интересов России и её граждан, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.
Глава СВР назвал главные угрозы России
  • РИА Новости

Так он ответил в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» на вопрос о главных угрозах России.

«Основные угрозы для России — (они. — RT) в сфере международной безопасности, стратегической стабильности, международного терроризма. Вот эти угрозы. Но мы не вправе говорить о том, что мы боремся с одним, двумя, тремя, группой государств», — сказал Нарышкин.

Он добавил, что при этом в СВР принимают все необходимые меры для того, чтобы предоставить руководству страны информацию закрытого типа, на основании которой власти принимают стратегические решения.

Ранее Нарышкин рассказал о взаимодействии ведомства с коллегами из западных стран в сфере противодействия международному терроризму.

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