В «Петроваксе» рассказали об исследованиях китайской вакцины «Конвидеция»

Президент компании «Петровакс» Михаил Циферов рассказал, что по итогам клинических исследований в России китайская вакцина «Конвидеция» показала высокую эффективность. По его словам, ожидается регистрация вакцины в России.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.

Циферов сообщил, что партнёрство «Петровакс» с китайской Cansino Biologics Inc стартовало в начале 2020 года.

«Мы провели два клинических исследования III фазы вакцины в России, и на сегодняшний день «Конвидеция» остаётся единственной иностранной вакциной, обладающей подобным статусом в нашей стране», — сказал Циферов.

Он отметил, что российские специалисты смогли подтвердить высокую безопасность и эффективность вакцины.

«На данном этапе мы с нетерпением ожидаем регистрации вакцины в России», — сказал он.

В июле глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что компания «Петровакс» готова производить вакцины CanSino — в Минздраве выдали разрешение на клинические испытания.

Он отмечал, что если испытания будут успешными, то в ведомстве решат вопрос о допуске препарата к применению в России.