В «Петроваксе» рассказали об исследованиях китайской вакцины «Конвидеция»
- Reuters
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.
Циферов сообщил, что партнёрство «Петровакс» с китайской Cansino Biologics Inc стартовало в начале 2020 года.
«Мы провели два клинических исследования III фазы вакцины в России, и на сегодняшний день «Конвидеция» остаётся единственной иностранной вакциной, обладающей подобным статусом в нашей стране», — сказал Циферов.
Он отметил, что российские специалисты смогли подтвердить высокую безопасность и эффективность вакцины.
«На данном этапе мы с нетерпением ожидаем регистрации вакцины в России», — сказал он.
В июле глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что компания «Петровакс» готова производить вакцины CanSino — в Минздраве выдали разрешение на клинические испытания.
Он отмечал, что если испытания будут успешными, то в ведомстве решат вопрос о допуске препарата к применению в России.