Суд вынес приговор блогеру, разыгравшему приступ коронавируса в метро
- РИА Новости
По его словам, соучастники получили условные сроки.
2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от «Полежаевской» до «Улицы 1905 года», молодой человек упал, имитируя внезапный приступ, при этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него коронавируса. Видео произошедшего было размещено в интернете.
Позднее в отношении Джаборова возбудили уголовное дело по ст. 213 УК России «Хулиганство». Свою вину он не признал.