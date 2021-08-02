Суд вынес приговор блогеру, разыгравшему приступ коронавируса в метро

Пресненский суд Москвы приговорил блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова, который сымитировал в метро приступ коронавирусной инфекции, к двум годам и четырём месяцам лишения свободы, сообщил ТАСС его адвокат Роман Шахманов.

По его словам, соучастники получили условные сроки.

2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от «Полежаевской» до «Улицы 1905 года», молодой человек упал, имитируя внезапный приступ, при этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него коронавируса. Видео произошедшего было размещено в интернете.

Позднее в отношении Джаборова возбудили уголовное дело по ст. 213 УК России «Хулиганство». Свою вину он не признал.