Суд вынес приговор блогеру, разыгравшему приступ коронавируса в метро

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Пресненский суд Москвы приговорил блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова, который сымитировал в метро приступ коронавирусной инфекции, к двум годам и четырём месяцам лишения свободы, сообщил ТАСС его адвокат Роман Шахманов.
Суд вынес приговор блогеру, разыгравшему приступ коронавируса в метро
  • РИА Новости

По его словам, соучастники получили условные сроки.

2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от «Полежаевской» до «Улицы 1905 года», молодой человек упал, имитируя внезапный приступ, при этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него коронавируса. Видео произошедшего было размещено в интернете.

Позднее в отношении Джаборова возбудили уголовное дело по ст. 213 УК России «Хулиганство». Свою вину он не признал.

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