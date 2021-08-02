Хозяин дома престарелых в Подмосковье осуждён на 6,5 года по делу о пожаре

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Суд приговорил к 6,5 года колонии хозяина дома престарелых в Подмосковье, в котором в 2020 году при пожаре погибли 12 человек.
Хозяин дома престарелых в Подмосковье осуждён на 6,5 года по делу о пожаре
  • РИА Новости

«Суд приговорил Новикова к наказанию в виде шести лет и пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — приводит ТАСС слова представителя прокуратуры Московской области Наталии Григорьевой.

По данным агентства, ранее мужчина полностью признал свою вину, а также в полном объёме возместил потерпевшим материальный ущерб и затраты на похороны.

Ранее сообщалось, что директора пансионата для пожилых в Абзелиловском районе Башкирии, в котором в результате пожара погибли 11 человек, осудили на три года колонии.

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