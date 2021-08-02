Хозяин дома престарелых в Подмосковье осуждён на 6,5 года по делу о пожаре
- РИА Новости
«Суд приговорил Новикова к наказанию в виде шести лет и пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — приводит ТАСС слова представителя прокуратуры Московской области Наталии Григорьевой.
По данным агентства, ранее мужчина полностью признал свою вину, а также в полном объёме возместил потерпевшим материальный ущерб и затраты на похороны.
Ранее сообщалось, что директора пансионата для пожилых в Абзелиловском районе Башкирии, в котором в результате пожара погибли 11 человек, осудили на три года колонии.