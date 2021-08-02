Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде открыли после реставрации
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА «Время Н».
В мероприятии принял участие симфонический оркестр Мариинского театра.
Как отмечается, на церемонии присутствовали заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и другие.
«Чкаловская лестница является одним из ключевых объектов проекта «Символы 800». Ни в какие тяжёлые времена нельзя забывать о том, что Нижегородская область достойна того, чтобы в ней появлялись новые достопримечательности. Мы всё для этого делаем в юбилейный для Нижнего Новгорода год», — подчеркнул глава региона.
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