Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде открыли после реставрации

В воскресенье, 1 августа, в Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония открытия Чкаловской лестницы после реставрации.

Об этом сообщает РИА «Время Н».

В мероприятии принял участие симфонический оркестр Мариинского театра.

Как отмечается, на церемонии присутствовали заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и другие.

«Чкаловская лестница является одним из ключевых объектов проекта «Символы 800». Ни в какие тяжёлые времена нельзя забывать о том, что Нижегородская область достойна того, чтобы в ней появлялись новые достопримечательности. Мы всё для этого делаем в юбилейный для Нижнего Новгорода год», — подчеркнул глава региона.

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