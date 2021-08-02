Эксперт назвал причины роста числа преступлений в интернете

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий прокомментировал в беседе с RT статистику МВД, согласно которой по итогам шести месяцев 2021 года в России число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий выросло на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Причиной такого роста может быть множество разных событий, начиная от улучшения раскрываемости преступлений в сфере высоких технологий, заканчивая просто увеличением числа преступлений, которые так или иначе доводятся до суда, но при этом преступники не наказываются», — пояснил Лукацкий.

Эксперт также напомнил о появлении новой статьи в Уголовном кодексе, связанной с обеспечением безопасности объектов критической инфраструктуры.

«Как раз за последнее время по этой статье было инициировано много новых уголовных дел, которых в прошлом году не было вообще. Это тоже могло повлиять на статистику. В условиях увеличения проникновения информационных технологий в нашу жизнь число противоправных поступков, связанных с этими технологиями, растёт, что также будет сказываться и на статистике», — заявил специалист.

По его мнению, повышение осведомлённости граждан должно быть, но, как отметил собеседник RT, «поскольку на той стороне баррикад злоумышленники прекрасно понимают свою выгоду и монетизируют свою активность, они постоянно придумывают всё новые и новые методы, на которые мы все попадаемся».

Ранее сообщалось, что по итогам шести месяцев 2021 года в России число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий выросло на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.