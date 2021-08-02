Путин поздравил десантников с Днём ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил десантников и ветеранов с Днём Воздушно-десантных войск (ВДВ).

«В рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплочённостью. Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине», — приводит пресс-служба Кремля фрагмент поздравительной телеграммы.

Путин отметил, что войска ВДВ будут неизменно «надёжно и твёрдо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны».

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что из-за ограничений по коронавирусу в Краснодаре 2 августа не будет официального шествия десантников.