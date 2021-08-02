Собянин рассказал о влиянии пандемии на экономику Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РБК заявил, что пандемия коронавируса уже обошлась экономике столицы в сумму около 600 млрд рублей.

Собянин рассказал, что московский бюджет недополучил около 200—250 млрд рублей доходов за 2020 год.

По его словам, за полтора года было израсходовано ещё порядка 350 млрд рублей на борьбу с коронавирусом, в том числе на лечение пациентов с COVID-19, социальную поддержку и оказание помощи бизнесу.

Также мэр Москвы рассказал, что при принятии решений о коронавирусных ограничениях власти столицы исходят из заполняемости больничных коек.

Кроме того, Собянин сообщил, что московские школы не планируется переводить на удалённый формат работы с 1 сентября.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.