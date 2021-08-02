Собянин исключил тотальную проверку бизнеса на достижение доли привитых работников

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Тотальной проверки предприятий Москвы, на которых требовалось обеспечить вакцинацию 60% работников от коронавируса, не запланировано, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Нет, мы и без тотальных проверок достигли поставленных целей. Подавляющее большинство предприятий выполнили все требования», — заявил Собянин в интервью РБК.

Он отметил, что отрасли в целом превысили показатель 60%, а отдельные предприятия превысили долю в 70—80%.

По его словам, при принятии решений о коронавирусных ограничениях, власти столицы исходят из заполняемости больничных коек.

Мэр уточнил, что борьба с пандемией уже обошлась Москве более чем в 600 млрд рублей.

Ранее Сергей Собянин заявил, что московские школы не планируется переводить на удалённый формат работы с 1 сентября.

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