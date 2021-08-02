Собянин исключил тотальную проверку бизнеса на достижение доли привитых работников
«Нет, мы и без тотальных проверок достигли поставленных целей. Подавляющее большинство предприятий выполнили все требования», — заявил Собянин в интервью РБК.
Он отметил, что отрасли в целом превысили показатель 60%, а отдельные предприятия превысили долю в 70—80%.
По его словам, при принятии решений о коронавирусных ограничениях, власти столицы исходят из заполняемости больничных коек.
Мэр уточнил, что борьба с пандемией уже обошлась Москве более чем в 600 млрд рублей.
Ранее Сергей Собянин заявил, что московские школы не планируется переводить на удалённый формат работы с 1 сентября.