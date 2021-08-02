Три человека погибли в ДТП в Якутии

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Родители и их 17-летний ребёнок погибли в результате ДТП в Якутии, ещё двое детей госпитализированы.

«Прокуратура Горного района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в ночь на 2 августа на 98-м км федеральной автомобильной дороги «Вилюй», — цитирует ТАСС пресс-службу прокуратуры региона.

Согласно предварительным данным, женщина-водитель не справилась с управлением и съехала с дороги.

Женщина, её супруг и их сын 2004 года рождения погибли, ещё двое детей госпитализированы.

Ранее в результате столкновения двух легковых автомобилей в Воронеже пострадали четыре человека, в том числе два ребёнка.

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