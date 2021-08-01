В Минтруде напомнили о возможности получения выплаты в 250 тысяч рублей

Россияне могут получить выплату в размере 250 тыс. рублей в качестве стартового капитала на открытие собственного дела. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказала замглавы Минтруда России Ольга Баталина.

Как отмечается, данные выплаты производятся в рамках реализации программы социального контракта.

«Человеку выплачиваются средства в размере 250 тыс. рублей. Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды или обуви», — отметила Баталина.

К тому же в рамках данной программы предполагаются выплаты в размере 100 тыс. рублей на «поддержку личного подсобного хозяйства».

Замглавы Минтруда добавила, что ещё одной задачей социального контракта является помощь семьям с детьми в поиске работы в том месте, где они живут.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о единовременной выплате в 10 тыс. рублей родителям школьников 2 августа.