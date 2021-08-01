В Иванове полицейский сбил на служебном автомобиле подростка

Короткая ссылка
В городе Иваново сотрудник полиции на служебном автомобиле сбил на нерегулируемом пешеходном переходе подростка, проинформировали в пресс-службе регионального управления МВД России.
В Иванове полицейский сбил на служебном автомобиле подростка
  • РИА Новости

«1 августа полицейский-водитель в служебное время, управляя служебным автомобилем УАЗ 390995-04, совершил наезд на переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 16-летнюю девушку», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, по данному факту ДТП с участием сотрудника полиции назначена служебная проверка. 

В МВД уточнили, что после происшествия девушка не нуждалась в помощи медиков.

В июне сообщалось, что житель Мегиона (ХМАО) получил условный срок за то, что сбил полицейского и проехал с ним более 1 км на капоте, а затем устроил драку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить