В Иванове полицейский сбил на служебном автомобиле подростка

В городе Иваново сотрудник полиции на служебном автомобиле сбил на нерегулируемом пешеходном переходе подростка, проинформировали в пресс-службе регионального управления МВД России.

«1 августа полицейский-водитель в служебное время, управляя служебным автомобилем УАЗ 390995-04, совершил наезд на переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 16-летнюю девушку», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, по данному факту ДТП с участием сотрудника полиции назначена служебная проверка.

В МВД уточнили, что после происшествия девушка не нуждалась в помощи медиков.

В июне сообщалось, что житель Мегиона (ХМАО) получил условный срок за то, что сбил полицейского и проехал с ним более 1 км на капоте, а затем устроил драку.