На автостраде в Якутске произошёл прорыв газопровода

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Прорыв газопровода произошёл на автостраде в Якутске, в результате чего там было закрыто движение. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
На автостраде в Якутске произошёл прорыв газопровода
  • РИА Новости

«Поступила информация о том, что под дорожным полотном на улице 50 лет Октября напротив дома №4/2 произошла утечка газа на подземном газопроводе низкого давления диаметром 300 мм», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, погибших и пострадавших нет. 

На месте утечки работают четыре бригады управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз».

Ранее сообщалось, что под Кунгуром в Пермском крае произошёл взрыв на магистральном газопроводе «Уренгой — Центр-2».

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