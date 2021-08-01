На автостраде в Якутске произошёл прорыв газопровода

Прорыв газопровода произошёл на автостраде в Якутске, в результате чего там было закрыто движение. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«Поступила информация о том, что под дорожным полотном на улице 50 лет Октября напротив дома №4/2 произошла утечка газа на подземном газопроводе низкого давления диаметром 300 мм», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, погибших и пострадавших нет.

На месте утечки работают четыре бригады управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз».

Ранее сообщалось, что под Кунгуром в Пермском крае произошёл взрыв на магистральном газопроводе «Уренгой — Центр-2».