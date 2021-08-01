Собянин назвал главный фактор принятия решений об ограничениях в Москве

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Основной фактор при принятии решений по коронавирусным ограничениям в Москве — заполняемость больничных коек, рассказал столичный мэр Сергей Собянин в интервью РБК.
Собянин назвал главный фактор принятия решений об ограничениях в Москве
  • РИА Новости

«Для лечения заболевших мы мобилизовали примерно 23 тыс. коек. Если они заполняются на 2/3, это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры. И в мае — июне мы такие меры приняли», — сказал мэр.

Он пояснил, что это был не общий локдаун, а «локальные меры».

«Как только мы увидели, что идёт спад заболеваемости, начали эти койки выводить из оборота, возвращать плановую медицинскую помощь и отменять ограничительные меры», — добавил мэр.

Собянин ранее отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Московский регион справился с подъёмом заболеваемости коронавирусом.

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