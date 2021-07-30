Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Московском регионе

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Московский регион справился с подъёмом заболеваемости коронавирусом, на данный момент наблюдается стабилизация и снижение новых случаев инфицирования COVID-19.

«Мы видим снижение, и хочу отметить, что Московский регион справился с этим подъёмом за четыре недели. Это лучший результат за весь период пандемии, когда столь большой регион, огромная агломерация, успешно справилась с подъёмом», — приводит ТАСС её слова.

Попова добавила, что на данный момент в регионе наблюдается стабилизация и снижение заболеваемости коронавирусом.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снижается в десяти российских регионах.