Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Московском регионе

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Московский регион справился с подъёмом заболеваемости коронавирусом, на данный момент наблюдается стабилизация и снижение новых случаев инфицирования COVID-19.
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Московском регионе
  • РИА Новости

«Мы видим снижение, и хочу отметить, что Московский регион справился с этим подъёмом за четыре недели. Это лучший результат за весь период пандемии, когда столь большой регион, огромная агломерация, успешно справилась с подъёмом», — приводит ТАСС её слова.

Попова добавила, что на данный момент в регионе наблюдается стабилизация и снижение заболеваемости коронавирусом.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снижается в десяти российских регионах.

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