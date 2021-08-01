Мишустин назвал Засурского человеком блестящего интеллекта

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ясена Засурского, президента факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

«Ясен Николаевич Засурский прожил яркую и достойную жизнь, был человеком блестящего интеллекта и эрудиции, большого, открытого сердца. Благодаря ему была создана уникальная научная школа, подготовлено не одно поколение талантливых профессионалов», — приводит пресс-служба кабмина его заявление.

Мишустин добавил, что Засурский оставил «богатейшее научное наследие, книги и монографии».

«Осталась добрая память об этом светлом, душевно щедром человеке», — отметил премьер.

Ранее стало известно, что президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский умер в возрасте 91 года.