Мишустин назвал Засурского человеком блестящего интеллекта
- РИА Новости
«Ясен Николаевич Засурский прожил яркую и достойную жизнь, был человеком блестящего интеллекта и эрудиции, большого, открытого сердца. Благодаря ему была создана уникальная научная школа, подготовлено не одно поколение талантливых профессионалов», — приводит пресс-служба кабмина его заявление.
Мишустин добавил, что Засурский оставил «богатейшее научное наследие, книги и монографии».
«Осталась добрая память об этом светлом, душевно щедром человеке», — отметил премьер.
Ранее стало известно, что президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский умер в возрасте 91 года.