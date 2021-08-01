Мишустин назвал Засурского человеком блестящего интеллекта

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ясена Засурского, президента факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Мишустин назвал Засурского человеком блестящего интеллекта
  • РИА Новости

«Ясен Николаевич Засурский прожил яркую и достойную жизнь, был человеком блестящего интеллекта и эрудиции, большого, открытого сердца. Благодаря ему была создана уникальная научная школа, подготовлено не одно поколение талантливых профессионалов», — приводит пресс-служба кабмина его заявление.

Мишустин добавил, что Засурский оставил «богатейшее научное наследие, книги и монографии».

«Осталась добрая память об этом светлом, душевно щедром человеке», — отметил премьер.

Ранее стало известно, что президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский умер в возрасте 91 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить