Путин посетил Коневский монастырь в Ленинградской области

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Президент России Владимир Путин посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на острове Коневец в Ладожском озере в Ленинградской области.
Путин посетил Коневский монастырь в Ленинградской области
  • kremlin.ru

Как отметили в пресс-службе Кремля, построенное в начале XIX века здание позже было фактически разрушено и находилось в плачевном состоянии.

«В 2016 году Владимир Путин посетил Коневец и дал поручение восстановить основной храм и скит Коневской иконы Божией матери», — говорится в заявлении.

В мае Путин в поздравлении россиян с Пасхой отметил плодотворную и востребованную деятельность Русской православной церкви, а также иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога. 

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