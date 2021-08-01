В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность

Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму с 2 августа. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Как отметили спасатели со ссылкой на информацию Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предупреждение об опасном явлении действует до среды, 4 августа.

«В центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в заявлении.

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