В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность

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Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму с 2 августа. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность
  • © РИА Новости / Илья Тимин

Как отметили спасатели со ссылкой на информацию Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предупреждение об опасном явлении действует до среды, 4 августа.

«В центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в заявлении.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин прокомментировал ситуацию с водоснабжением Севастополя.

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