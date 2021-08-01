В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность
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Как отметили спасатели со ссылкой на информацию Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предупреждение об опасном явлении действует до среды, 4 августа.
«В центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в заявлении.
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