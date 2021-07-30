Вице-премьер России Марат Хуснуллин прокомментировал ситуацию с водоснабжением Севастополя.

«Обсудили [с руководством города] вопрос водоснабжения, на ближайшие два года Севастополь гарантированно обеспечен водой», — цитирует ТАСС Хуснуллина.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что «из-за обильных осадков, выпавших на территории Республики Крым, а также благодаря реализации резервных мероприятий, которые выполнялись по поручению (вице-премьера России Хуснуллина. — RT) Марата Шакирзяновича: бурения скважин, запуска в эксплуатацию Бештерек-Зуйского водозабора и т.д., можно уже с уверенностью сказать, что дефицит воды Крыму не угрожает».