Глава Карачаево-Черкесии сообщил, что вакцинировался от коронавируса

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Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил в своём Instagram, что вакцинировался от коронавируса.
Глава Карачаево-Черкесии сообщил, что вакцинировался от коронавируса
  • © Пресс-служба главы и правительства КЧР

«На этой неделе я завершил второй этап вакцинации, чувствую себя абсолютно нормально. Поэтому также призываю всех вакцинироваться, кто этого ещё не сделал», — заявил он.

Согласно данным на 31 июля, за сутки в России выявили 23 807 случаев COVID-19. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 265 873. 

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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