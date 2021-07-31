Глава Карачаево-Черкесии сообщил, что вакцинировался от коронавируса
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«На этой неделе я завершил второй этап вакцинации, чувствую себя абсолютно нормально. Поэтому также призываю всех вакцинироваться, кто этого ещё не сделал», — заявил он.
Согласно данным на 31 июля, за сутки в России выявили 23 807 случаев COVID-19. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 265 873.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.