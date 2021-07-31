После нападения собаки на детей в Подмосковье заведено дело

В городском округе Чехов возбуждено уголовное дело по факту причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью двум детям в результате нападения собаки.

Об этом сообщается на сайте СК по Московской области.

«Следственным отделом по городу Чехову ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью 11-месячному мальчику и его 4-летней сестре (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий».

«Следователем опрошены мать детей, а также свидетели и очевидцы произошедшего, проведен осмотр места происшествия, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что ротвейлер напал на четырёхлетнюю девочку и 11-месячного мальчика в подмосковной Истре.