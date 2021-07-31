Двоих детей увезли в больницу после нападения ротвейлера в Истре

Ротвейлер напал на четырёхлетнюю девочку и 11-месячного мальчика в подмосковной Истре, дети госпитализированы, мальчик находится в тяжёлом состоянии. Прокуратура начала проверку происшедшего.

«По предварительной информации, сегодня днём 11-месячный мальчик и его четырёхлетняя сестра находились на улице около частного домовладения в коттеджном посёлке Солнечный круг деревни Филипповское городского округа Чехов. В какой-то момент собака породы ротвейлер выбежала с территории участка и напала на детей», — говорится в сообщении прокуратуры Подмосковья.

Оба ребёнка доставлены в больницу.

29 мая в Приморском крае следователи возбудили уголовное дело по факту нападения стаи собак на ребёнка в городе Артёме.