Двоих детей увезли в больницу после нападения ротвейлера в Истре

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Ротвейлер напал на четырёхлетнюю девочку и 11-месячного мальчика в подмосковной Истре, дети госпитализированы, мальчик находится в тяжёлом состоянии. Прокуратура начала проверку происшедшего.
Двоих детей увезли в больницу после нападения ротвейлера в Истре
  • Reuters

«По предварительной информации, сегодня днём 11-месячный мальчик и его четырёхлетняя сестра находились на улице около частного домовладения в коттеджном посёлке Солнечный круг деревни Филипповское городского округа Чехов. В какой-то момент собака породы ротвейлер выбежала с территории участка и напала на детей», — говорится в сообщении прокуратуры Подмосковья.

Оба ребёнка доставлены в больницу.

29 мая в Приморском крае следователи возбудили уголовное дело по факту нападения стаи собак на ребёнка в городе Артёме. 

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