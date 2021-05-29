В Приморье возбудили уголовное дело по факту нападения собак на ребёнка

В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело по факту нападения стаи собак на ребёнка в городе Артём. Об этом рассказали в СК России по региону.

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц администрации Артёмовского городского округа по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на основании действующего законодательства обязанность по присмотру за бездомными животными на территории города возложена на администрацию Артёмовского городского округа.

«Однако договор об оказании услуг по отлову животных без владельцев не был своевременно заключён, и 26 мая стая безнадзорных собак напала на 13-летнюю девочку и покусала её», — добавили в СК.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту нападения бродячей собаки на малолетнего ребёнка в Ленинградской области.