В Приморье возбудили уголовное дело по факту нападения собак на ребёнка

Короткая ссылка
В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело по факту нападения стаи собак на ребёнка в городе Артём. Об этом рассказали в СК России по региону.
В Приморье возбудили уголовное дело по факту нападения собак на ребёнка
  • РИА Новости

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц администрации Артёмовского городского округа по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на основании действующего законодательства обязанность по присмотру за бездомными животными на территории города возложена на администрацию Артёмовского городского округа.

«Однако договор об оказании услуг по отлову животных без владельцев не был своевременно заключён, и 26 мая стая безнадзорных собак напала на 13-летнюю девочку и покусала её», — добавили в СК.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту нападения бродячей собаки на малолетнего ребёнка в Ленинградской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить