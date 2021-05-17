В Ленинградской области возбудили дело по факту нападения собаки на ребёнка

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения бродячей собаки на малолетнего ребёнка в Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«16 мая в медицинское учреждение Всеволожского района Ленинградской области доставлен двухлетний ребёнок с множественными укушенными ранами шеи», — говорится в сообщении.

Как отмечается, повреждения ребёнком были получены в результате нападения на него бродячей собаки во время прогулки с родителями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России («Халатность, повлёкшая причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека»).

В СК уточнили, что осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных отнесено к компетенции органов местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что двухлетнего ребёнка в Ленинградской области покусала бродячая собака.