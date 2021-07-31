Обвиняемый в убийстве школьницы в Самаре арестован

Суд арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве школьницы в Самаре. Он заключён под стражу на два месяца, сообщили в Следственном комитете.

«В настоящее время ему предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в пресс-релизе СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

В Самарской области ранее возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней, мужчина задержан.

Тело жертвы 2006 года рождения «с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений» было найдено вечером 29 июля в посёлке Петра Дубрава Волжского района Самарской области.