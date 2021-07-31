Власти Чукотки обязали приезжающих сдавать ПЦР-тесты перед выходом на работу
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«До 31 августа включительно... работодатели в городах Анадырь, Певек, Билибино и посёлке Угольные Копи Анадырского района могут допускать сотрудников на рабочие места только после предоставления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус», — сообщает региональное правительство.
Исключение составят жители, которые выходят на работу не ранее чем через 14 дней после прибытия в округ.
Мера касается прибывающих в Чукотский автономный округ из других регионов России после 31 июля.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО провели более 1,76 млн тестов на COVID-19.