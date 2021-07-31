Власти Чукотки обязали приезжающих сдавать ПЦР-тесты перед выходом на работу

Власти Чукотки до 31 августа продлили ограничения в связи с эпидемией коронавирусной инфекции и ввели обязательный ПЦР-тест на COVID-19 для прибывающих в округ. Приступить к работе в Анадыре, Певеке, Билибине и посёлке Угольные Копи смогут только имеющие отрицательный тест.

«До 31 августа включительно... работодатели в городах Анадырь, Певек, Билибино и посёлке Угольные Копи Анадырского района могут допускать сотрудников на рабочие места только после предоставления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус», — сообщает региональное правительство.

Исключение составят жители, которые выходят на работу не ранее чем через 14 дней после прибытия в округ.

Мера касается прибывающих в Чукотский автономный округ из других регионов России после 31 июля.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО провели более 1,76 млн тестов на COVID-19.