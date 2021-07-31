МВД: в России водителей не штрафуют по камерам за опасную езду
- РИА Новости
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«В настоящее время сотрудниками полиции правоприменительная практика за несоблюдение безопасной дистанции на основании материалов, получаемых с использованием технических средств автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, не осуществляется», — приводит ТАСС сообщение.
Как подчеркнули в МВД, действующее российское законодательство не предусматривает административную ответственность за опасное вождение.
Ранее руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил увеличить до 10 тыс. рублей штраф за пользование телефоном при управлении автомобилем.