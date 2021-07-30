Путин поручил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению
- РИА Новости
Соответствующий указ российского лидера опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно тексту документа, целью комиссии будет обеспечение планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов России, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории.
Также Путин утвердил прилагаемое к документу положение о деятельности комиссии и назначил её председателем своего помощника Владимира Мединского.
Ранее Минпросвещения России проанализировало свыше 2,5 тыс. программ по истории. Выяснилось, что половина из них не в полной мере отражает события Великой Отечественной войны.