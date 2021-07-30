Путин поручил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению

Президент России Владимир Путин постановил образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению.

Соответствующий указ российского лидера опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, целью комиссии будет обеспечение планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов России, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории.

Также Путин утвердил прилагаемое к документу положение о деятельности комиссии и назначил её председателем своего помощника Владимира Мединского.

Ранее Минпросвещения России проанализировало свыше 2,5 тыс. программ по истории. Выяснилось, что половина из них не в полной мере отражает события Великой Отечественной войны.