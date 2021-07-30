В Москве рассказали о планах по благоустройству набережных

Короткая ссылка
Власти Москвы рассказали о планах по благоустройству набережных.
В Москве рассказали о планах по благоустройству набережных
  • @mossobyanin
  • vk.com

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В этом году приведём в порядок набережные на острове Балчуг, рядом с Киевским вокзалом и в пойме реки Чермянки», — заявил мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в ближайшие годы должно быть завершено благоустройство всех столичных набережных.

Ранее НСН сообщала, что в Северо-Западном административном округе Москвы реорганизуют четыре промзоны в рамках проекта «Индустриальные кварталы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить