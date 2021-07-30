В Москве рассказали о планах по благоустройству набережных
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«В этом году приведём в порядок набережные на острове Балчуг, рядом с Киевским вокзалом и в пойме реки Чермянки», — заявил мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил, что в ближайшие годы должно быть завершено благоустройство всех столичных набережных.
Ранее НСН сообщала, что в Северо-Западном административном округе Москвы реорганизуют четыре промзоны в рамках проекта «Индустриальные кварталы».