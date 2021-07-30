На северо-западе Москвы реорганизуют четыре промзоны

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В Северо-Западном административном округе Москвы реорганизуют четыре промзоны в рамках проекта «Индустриальные кварталы».
На северо-западе Москвы реорганизуют четыре промзоны
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Промзоны расположены в районах Южное Тушино, Хорошёво-Мнёвники и Щукино. Там появятся современные общественно-деловые пространства. Будет создано примерно 17,5 тыс. рабочих мест.

«Общая площадь комплексного развития территорий бывших промзон в СЗАО составит более 93 га», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, градостроительный потенциал территорий составляет 1,5 млн кв. м.

«Проекты позволят создать в СЗАО более 26 тыс. кв. метров производственных площадей, 540 тыс. кв. м общественно-деловой застройки и 900 тыс. кв. м жилья», — сообщил, в свою очередь, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что часть территории бывшей промзоны «Огородный проезд» реорганизуют в столице.

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