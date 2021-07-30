В «Росгеологии» рассказали о запасах подземных вод под Азовским морем

Генеральный директор — председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горько заявил, что «геологические изыскания на воду в акватории Азовского моря проводятся впервые и первые результаты поискового бурения подтверждают гипотезы учёных о существовании палеорусел рек под дном Азова и наличии в них запасов подземных вод».

Его заявление опубликовано на сайте «Росгеологии».

Он также сообщил, что «компания продолжит работу по определению качества и объёмов выявленных запасов подземных вод, для этого будут пробурены дополнительные скважины глубиной до 500 м на близком расстоянии от берега».

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что «из-за обильных осадков, выпавших на территории Республики Крым, а также благодаря реализации резервных мероприятий, которые выполнялись по поручению (вице-премьера России Хуснуллина. — RT) Марата Шакирзяновича: бурения скважин, запуска в эксплуатацию Бештерек-Зуйского водозабора и так далее, можно уже с уверенностью сказать, что дефицит воды Крыму не угрожает».