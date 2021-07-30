В «Росгеологии» рассказали о запасах подземных вод под Азовским морем
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Его заявление опубликовано на сайте «Росгеологии».
Он также сообщил, что «компания продолжит работу по определению качества и объёмов выявленных запасов подземных вод, для этого будут пробурены дополнительные скважины глубиной до 500 м на близком расстоянии от берега».
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что «из-за обильных осадков, выпавших на территории Республики Крым, а также благодаря реализации резервных мероприятий, которые выполнялись по поручению (вице-премьера России Хуснуллина. — RT) Марата Шакирзяновича: бурения скважин, запуска в эксплуатацию Бештерек-Зуйского водозабора и так далее, можно уже с уверенностью сказать, что дефицит воды Крыму не угрожает».