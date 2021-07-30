Эксперт дал советы по выбору качественной обуви

Руководитель отраслевого испытательного центра Инновационного центра текстильной и лёгкой промышленности Дмитрий Гузов дал советы по выбору качественной обуви.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что нужно обращать внимание на запах: если он ярко выраженный, то явно нарушены параметры химической безопасности.

При покупке обувь следует обязательно примерить, она должна соответствовать ноге и стопе, сидеть плотно.

Говоря о материалах, эксперт отметил, что даже профессионалы не всегда могут отличить натуральный материал от синтетического.

«Именно поэтому цифровая маркировка — хороший инструмент, который содержит белую и открытую информацию для потребителя. Если данные, которые наносят производители, реально будут проверяться, это станет большим плюсом», — сказал Гузов.

Ранее президент Российского союза предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности (Союзлегпром) Андрей Разбродин прокомментировал ситуацию с ценами на одежду.