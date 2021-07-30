В АТОР прокомментировали пожары в Турции

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал пожары в Турции.

«В Турции по состоянию на середину дня 30 июля можно констатировать, что обстановка стабилизировалась и здоровью российских туристов уже ничто не угрожает», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, туристы продолжают отдыхать в своих отелях.

Как отметил Горин, были запросы на перебронирование некоторых гостиниц, но сегодня таких обращений гораздо меньше.

Эксперт добавил, что ситуация на курортах постоянно отслеживается.

Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировала ситуацию с поездками в Турцию на фоне лесных пожаров в республике.