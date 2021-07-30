В результате столкновения трёх автомобилей на трассе в Ленобласти погиб человек

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На 323-м километре трассы Вологда — Тихвин в Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек.
В результате столкновения трёх автомобилей на трассе в Ленобласти погиб человек
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По предварительным данным, легковой автомобиль Great Wall выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу УАЗу, после чего произошло столкновение. От удара УАЗ вынесло на встречную полосу, где он врезался в кроссовер Nissan Qashqai.

Все три пассажира УАЗ получили травмы и были госпитализированы. Водитель добрался до больницы самостоятельно. Жертвой ДТП стала 67-летняя пассажирка Nissan Qashqai.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в ДТП на трассе М4 «Дон» погибли два человека.

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