В результате столкновения трёх автомобилей на трассе в Ленобласти погиб человек
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
По предварительным данным, легковой автомобиль Great Wall выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу УАЗу, после чего произошло столкновение. От удара УАЗ вынесло на встречную полосу, где он врезался в кроссовер Nissan Qashqai.
Все три пассажира УАЗ получили травмы и были госпитализированы. Водитель добрался до больницы самостоятельно. Жертвой ДТП стала 67-летняя пассажирка Nissan Qashqai.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в ДТП на трассе М4 «Дон» погибли два человека.