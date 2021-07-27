В ДТП на трассе М-4 «Дон» погибли два человека

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В районе 1410-го км автодороги М-4 «Дон» в Горячеключевском районе Краснодарского края произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
В ДТП на трассе М-4 «Дон» погибли два человека
  • © РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Авария произошла во вторник, 27 июля, около 16:00. Водитель автомобиля Toyota Corolla превысил скорость, и машину занесло на встречную полосу. Машина столкнулась с Mercedes Vito.

Водитель первой иномарки и его пассажир погибли на месте. Пять пассажиров во втором автомобиле госпитализированы, из них двое несовершеннолетние.

Ранее, как сообщал портал «Новый Севастополь», трое пассажиров пострадали в автомобильной аварии с участием внедорожника и пассажирского автобуса, которая произошла в Севастополе.

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