В ДТП на трассе М-4 «Дон» погибли два человека

В районе 1410-го км автодороги М-4 «Дон» в Горячеключевском районе Краснодарского края произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Авария произошла во вторник, 27 июля, около 16:00. Водитель автомобиля Toyota Corolla превысил скорость, и машину занесло на встречную полосу. Машина столкнулась с Mercedes Vito.

Водитель первой иномарки и его пассажир погибли на месте. Пять пассажиров во втором автомобиле госпитализированы, из них двое несовершеннолетние.

Ранее, как сообщал портал «Новый Севастополь», трое пассажиров пострадали в автомобильной аварии с участием внедорожника и пассажирского автобуса, которая произошла в Севастополе.