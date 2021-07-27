В ДТП на трассе М-4 «Дон» погибли два человека
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Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
Авария произошла во вторник, 27 июля, около 16:00. Водитель автомобиля Toyota Corolla превысил скорость, и машину занесло на встречную полосу. Машина столкнулась с Mercedes Vito.
Водитель первой иномарки и его пассажир погибли на месте. Пять пассажиров во втором автомобиле госпитализированы, из них двое несовершеннолетние.
Ранее, как сообщал портал «Новый Севастополь», трое пассажиров пострадали в автомобильной аварии с участием внедорожника и пассажирского автобуса, которая произошла в Севастополе.