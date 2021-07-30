В Хакасии высказались о признании республиканского бюджета недействующим

Глава Хакасии Валентин Коновалов высказался о судебном решении о признании республиканского бюджета недействующим.

Как говорится на сайте правительства региона, несмотря на данное решение, все социальные обязательства будут выполняться.

«Все социальные обязательства перед жителями Хакасии будут выполнены: будут выплачиваться зарплаты, пособия, будут выполняться национальные проекты. Главное — как можно скорее внести проект нового бюджета на рассмотрение Верховного совета республики и собрать экстренную сессию для его рассмотрения и принятия», — сказал Коновалов.

Как подчеркнул глава региона, местное правительство в настоящий момент плотно работает с парламентом в этом направлении.

Ранее в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу власти Хакасии ввели новые ограничения.