В Хакасии высказались о признании республиканского бюджета недействующим
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- РИА Новости
Как говорится на сайте правительства региона, несмотря на данное решение, все социальные обязательства будут выполняться.
«Все социальные обязательства перед жителями Хакасии будут выполнены: будут выплачиваться зарплаты, пособия, будут выполняться национальные проекты. Главное — как можно скорее внести проект нового бюджета на рассмотрение Верховного совета республики и собрать экстренную сессию для его рассмотрения и принятия», — сказал Коновалов.
Как подчеркнул глава региона, местное правительство в настоящий момент плотно работает с парламентом в этом направлении.
Ранее в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу власти Хакасии ввели новые ограничения.