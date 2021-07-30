В Москве оценили рост оборота заведений общепита

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В пресс-службе Департамента экономической политики и развития города Москвы сообщили, что столичные предприятия общественного питания увеличили оборот по итогам периода с 19 по 25 июля 2021 года.
В Москве оценили рост оборота заведений общепита
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

За неделю показатель повысился более чем на четверть. Рост оборота вызван отменой в столице обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе.

«Среднесуточный дневной оборот отрасли за неделю 19—25 июля составил 935,5 млн рублей. Это на 96 млн рублей, или на 11,4%, больше, чем за последнюю неделю июня», — заявил министр правительства города Кирилл Пуртов.

Показатель повысился на 25,7% по сравнению с предыдущей неделей. Оборот предприятий общепита столицы достиг 6,55 млрд рублей.

Как ранее сообщали «Известия», в период очередной волны ограничений по коронавирусу москвичи сократили траты на услуги общепита на 10% по сравнению с началом лета.

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