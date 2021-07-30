В Адыгее обсудили строительство и ремонт образовательных учреждений

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совместно с кабинетом министров обсудил готовность образовательных учреждений республики к новому учебному году.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В 2021 году планируют отремонтировать 17 помещений для занятий физической культурой и спортом. Работы должны завершить к началу учебного года.

Кроме того, в республике проводится капремонт двух больших школ, стоимость ремонта — 79 млн рублей.

До конца 2021 года планируют завершить строительство четырёх детских садов со встроенными ясельными группами по 120 мест.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин оценил итоги строительства уникального детского сада и школы в ТиНАО.