В российско-китайских учениях «Взаимодействие-2021» примут участие лётчики ВВО

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Экипажи истребителей Су-30СМ Восточного военного округа (ВВО) примут участие в российско-китайских учениях «Взаимодействие-2021».
В российско-китайских учениях «Взаимодействие-2021» примут участие лётчики ВВО
  • © РИА Новости / Игорь Зарембо

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Кроме лётчиков, в предстоящих манёврах задействуют мотострелковое соединение, а также подразделения специального назначения.

«В состав участников совместного учения от российской стороны входят военнослужащие отряда оперативно-тактической авиации, лётчики которого совершили многочасовой перелёт на расстояние свыше 1,5 тыс. км из пункта постоянной дислокации на многоцелевых истребителях Су-30СМ», — уточняет пресс-служба ВВО.

Учения пройдут с 9 по 14 августа на одном из полигонов Народно-освободительной армии Китая в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР.

Как ранее сообщал «Взгляд», две дизельные подлодки Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели учения в Японском море.

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