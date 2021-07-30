В российско-китайских учениях «Взаимодействие-2021» примут участие лётчики ВВО

Экипажи истребителей Су-30СМ Восточного военного округа (ВВО) примут участие в российско-китайских учениях «Взаимодействие-2021».

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Кроме лётчиков, в предстоящих манёврах задействуют мотострелковое соединение, а также подразделения специального назначения.

«В состав участников совместного учения от российской стороны входят военнослужащие отряда оперативно-тактической авиации, лётчики которого совершили многочасовой перелёт на расстояние свыше 1,5 тыс. км из пункта постоянной дислокации на многоцелевых истребителях Су-30СМ», — уточняет пресс-служба ВВО.

Учения пройдут с 9 по 14 августа на одном из полигонов Народно-освободительной армии Китая в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР.

Как ранее сообщал «Взгляд», две дизельные подлодки Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели учения в Японском море.