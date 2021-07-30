Мишустин заявил о готовности к выплатам на школьников с 2 августа
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«Мы планировали провести выплату 16 августа. Но технически всё готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнём перечислять уже в понедельник», — приводит пресс-служба кабмина его слова.
Мишустин добавил, что в ближайшее время будут внесены изменения в постановление правительства.
Ранее президент России Владимир Путин поручил начать осуществление единовременной выплаты на школьников по 10 тыс. рублей с 2 августа, чтобы была возможность подготовиться к учебному году не спеша.