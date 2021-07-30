В «Векторе» рассказали о ситуации со штаммом коронавируса «гамма» в России

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Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что «бразильский вариант коронавируса получен, проходит в настоящее время свои исследования».
В «Векторе» рассказали о ситуации со штаммом коронавируса «гамма» в России
  • Reuters

«Встречается вариант «гамма» сегодня только в одном субъекте России, дальнейшее распространение он не получил», — цитирует ТАСС Максютова.

По его словам, в России этот штамм выявлен только в Якутии.

Он сообщил, что «распространение гамма-варианта маловероятно по той причине, что вариант «дельта», который в подавляющем большинстве регионов заполонил всё разнообразие коронавируса в России сегодня, не позволит это сделать».

Согласно данным на 30 июля, за сутки в России выявили 23 564 случая COVID-19. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 242 066. 

Ранее Николай Крючков, иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук заявил в беседе с URA.RU, что штамм коронавируса «гамма» может оказаться особенно опасным для переболевших COVID-19.

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