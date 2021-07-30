Экс-замглавы Росгвардии получил шесть лет колонии за мошенничество с квартирой

Реутовский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии экс-замдиректора Росгвардии Сергея Милейко, признанного виновным в мошенничестве при получении квартиры в Балашихе.

«Признать Милейко Сергея Ивановича виновным в организации мошенничества в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — цитирует ТАСС приговор судьи.

Также он оштрафован на 600 тыс. рублей и лишён воинского звания генерал-лейтенанта запаса.

Прокуратура запрашивала для Милейко восемь лет лишения свободы.

В октябре прошлого года в Росгвардии рассказали об увольнении Милейко.