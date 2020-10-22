В Росгвардии рассказали об увольнении экс-замглавы ведомства Милейко

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что бывший заместитель главы ведомства Сергей Милейко был уволен из Росгвардии в 2019 году.

«В связи с появившимися публикациями в СМИ, касающимися бывшего заместителя директора Росгвардии Милейко, заявляем, что с лета 2019 года С.И. Милейко уже не занимает руководящую должность в федеральной службе», — цитирует ТАСС Грибакина.

Он сообщил, что «в своё время» в отношении Милейко «проводилась проверка со стороны главного управления собственной безопасности ведомства, в связи с чем и было принято решение об освобождении Милейко от занимаемой должности и его увольнении».

Грибакин добавил, что летом 2019 года Милейко был уволен.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству о задержании Милейко, следствие возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Как заявляет источник, следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении Милейко меры пресечения в виде заключения под стражу.