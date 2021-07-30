В «Векторе» высказались об эффективности вакцин против новых вариантов COVID-19

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов высказался об эффективности вакцин от COVID-19 против новых штаммов коронавируса.

Он заявил, что «все вакцины сделаны на основе исходного уханьского варианта».

«Те замены, которые мы видим сегодня в новых вариантах коронавируса, включая «дельта»... немного снижают эффективность вакцин, которые используют в своей основе уханьский вариант. Но в подавляющем большинстве данные вакцины остаются эффективными и формируют в целом коллективный иммунитет, который, при необходимом охвате прививками, обеспечит защиту наших граждан», — цитирует ТАСС Максютова.

Согласно данным на 30 июля, за сутки в России выявили 23 564 случая COVID-19. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 242 066.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавируса.