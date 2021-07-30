В Татарстане за сутки выявили 53 новых случая COVID-19

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В Татарстане за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 53 человек.
В Татарстане за сутки выявили 53 новых случая COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по региону.

За сутки проведено 8194 ПЦР-теста (всего — 3 091 687).

Выздоровели за сутки в Татарстане 40 человек, за весь период пандемии — 21 205 человек, сообщил заместитель министра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU рассказал о проявлениях постковидного синдрома.

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