В Татарстане за сутки выявили 53 новых случая COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 53 человек.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по региону.

За сутки проведено 8194 ПЦР-теста (всего — 3 091 687).

Выздоровели за сутки в Татарстане 40 человек, за весь период пандемии — 21 205 человек, сообщил заместитель министра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU рассказал о проявлениях постковидного синдрома.