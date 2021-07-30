Аналитики заявили о росте спроса на участки под частные дома на 10% в России

В II квартале 2021 года спрос на покупку земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в России вырос на 10% по сравнению с I кварталом, заявили аналитики «Авито Недвижимости». За год рост составил 3%.

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным экспертов, интерес к приобретению земель сельхозназначения вырос на 30% в сравнении с тремя предыдущими месяцами, а за год спрос снизился на 3%.

Наибольшей популярностью в II квартале 2021 года пользовались участки под ИЖС. Их доля в общей структуре спроса достигает 68%.

На земли сельскохозяйственного назначения приходится 32% всех запросов.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с «Радио 1» прокомментировал цены на недвижимость.