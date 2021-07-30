Аналитики заявили о росте спроса на участки под частные дома на 10% в России
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
По данным экспертов, интерес к приобретению земель сельхозназначения вырос на 30% в сравнении с тремя предыдущими месяцами, а за год спрос снизился на 3%.
Наибольшей популярностью в II квартале 2021 года пользовались участки под ИЖС. Их доля в общей структуре спроса достигает 68%.
На земли сельскохозяйственного назначения приходится 32% всех запросов.
Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с «Радио 1» прокомментировал цены на недвижимость.