В Российской гильдии риелторов прокомментировали цены на недвижимость

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Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал цены на недвижимость.
В Российской гильдии риелторов прокомментировали цены на недвижимость
  • РИА Новости

«Основной рост цен состоялся в прошлом году. В Москве на первичном рынке это было 25%. На вторичном рост составил 15%. В регионах России рост также составил от 15 до 25% на первичном рынке», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в 2021 году цены поднимались не так сильно — в I квартале отмечалось замедление, а во II квартале цены почти не повышались.

Как прогнозирует эксперт, в дальнейшем тренд на замедление роста цен сохранится. Апрелев связывает это с повышением ключевой ставки ЦБ, а также с тем, что люди в значительной степени уже реализовали свой потребительский спрос.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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