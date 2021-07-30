Эксперты: россияне стали чаще продавать дорогие автомобили с пробегом

Россияне стали чаще продавать дорогие автомобили с пробегом, выяснили аналитики «Авито Авто».

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным специалистов, продажи подержанных машин премиальных брендов в возрасте до трёх лет выросли на 56% по сравнению с 2020 годом и на 23% — по сравнению с I кварталом 2021-го.

Средняя цена таких автомобилей увеличилась за год на 27,4% (до 3 568 000 рублей) в II квартале 2021 года.

В свою очередь, представители сети автосалонов Fresh Auto подтвердили рост популярности подержанных машин. Их продажи в II квартале 2021 года увеличились на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

«Что касается премиальных автомобилей в возрасте до трёх лет, машины с подобным пробегом наиболее востребованы вне зависимости от сегмента, так как они более ликвидны и меньше теряют в цене, особенно в нынешней ситуации», — заявил Денис Мигаль, генеральный директор Fresh Auto.

Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал, на что обратить внимание при покупке машины.