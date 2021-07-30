Власти Петербурга ужесточили требования по вакцинации работников от COVID-19

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Предприятия ряда сфер в Санкт-Петербурге, включая общепит и услуги населению, с 1 октября смогут работать только при условии вакцинации от коронавируса не менее 80% работников. Об этом сообщили в администрации губернатора города.
Власти Петербурга ужесточили требования по вакцинации работников от COVID-19
  • Pixabay

«С 1 октября организации (ИП) смогут осуществлять такие виды деятельности, как работа плавательных бассейнов и фитнес-центров, публичная демонстрация фильмов, оказание услуг общественного питания и услуг по доставке продуктов питания, оказание услуг парикмахерских и салонов красоты, банных услуг, при условии наличия не менее чем у 80% работников документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что сотрудник также может предоставить QR-код о вакцинации или о перенесённой коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что действующие в Санкт-Петербурге ограничения, введённые для борьбы с коронавирусом, продлены до 29 августа.

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